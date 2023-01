Vlhova stoppt Shiffrin in Flachau - Liensberger 6.

Petra Vlhova jubelte in Flachau über den ersten Slalom-Sieg seit über einem Jahr vor Mikaela Shiffrin und Lena Dürr. Katharina Liensberger kam auf den guten 6. Rang.

Nach den großen Diskussionen aufgrund der enttäuschenden Leistungen ging es für Katharina Liensberger und Co. heute mit dem Nachtslalom in Flachau weiter. Im ersten Durchgang gelang zumindest ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Denn obwohl Katharina Liensberger 1,85 Sekunden auf die Halbzeit-Führende Petra Vlhova verlor, lag die Vorarlbergerin nach dem auf dem 8. Zwischenrang. Auch Katharina Truppe (11.), Franziska Gritsch (16.) und Katharina Huber (17.) qualifizierten sich für den zweiten Durchgang. An der Spitze gab es ein Duell zwischen Vlhova und Shiffrin, die mit 0,17 Sek. Rückstand auf dem 2. Rang lag. Auf Rang drei folgte Kroatiens Jungstar Zrinka Ljutic (+0,58).