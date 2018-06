Vizeweltmeister Seewer kommt nach Möggers

Bei der 30. Auflage des Motocross Weekends in Möggers wird mit Jeremy Seewer (CH) ein weiterer Topfahrer am Startbalken stehen.

Seewer ist amtierender Vize-Weltmeister in der MX2 Klasse und nutzt das Rennfreie WM-Wochenende für einen Auftritt bei den ADAC MX Masters. Beim MX Weekend in Möggers trifft der Schweizer u.a. auf die Top-Piloten Max Nagl (GER), Henry Jacobi (GER) und Jeffrey Dewulf (BEL). „Ich kann mich in all den Jahren nicht an ein so starkes Starterfeld erinnern. Heuer sind echte Raketen in Möggers mit dabei“, freut sich Wucher.