Vizeweltmeister Kroatien jubelt über ersten Sieg

Kroatien dreht die Partie gegen Kanada nach frühem Rückstand und gewinnt am Ende mit 4:1. Die Ahornblätter haben damit keine Chance mehr aufs Achtelfinale.

Sowohl Vizeweltmeister Kroatien als auch Underdog Kanada standen vor dem heutigen direkten Aufeinandertreffen in Gruppe F bereits unter Zugzwang. Die Nordamerikaner unterlagen zum Auftakt trotz eines mutigen Auftritts gegen Belgien mit 0:1, während sich die Kroaten mit einem torlosen Remis gegen Marokko begnügen mussten.

Historischer Treffer

Die Partie war gerade einmal als 68 Sekunden alt, da gab es einen historischen Moment. Bayern-Star Alphonso Davies kam nach einer Buchanan-Flanke in zentraler Position zum Kopfball und verwertete diesen zum frühen 1:0 für die Nordamerikaner. Es war dies der erste Treffer für Kanada bei einer WM-Runde, ein Eintrag in die Geschichtsbücher ist dem 22jährigen damit sicher, nachdem er im Spiel gegen Belgien noch einen Elfmeter verschossen hatte.

Kroatien schlägt zurück

Kroatien benötigte nach diesem Gegentreffer eine gewisse Anlaufzeit, um gegen euphorisierte Nordamerikaner in dieses Spiel zu finden. Erst nach einer knappen halben Stunde kam die Dalic-Elf zu nennenswerten Offensivaktionen. Zunächst wurde ein Treffer von Kramaric wegen Abseits nicht anerkannt, der Stürmer aus Hoffenheim durfte dann in Minute 36 aber jubeln. Mit links schloss der Angreifer flach und trocken ab und traf ins lange Eck.

Nun hatten die Kanadier doch Probleme, ließen sich immer weiter in die eigene Hälfte drängen. Modric & Co hatten das Kommando übernommen und gingen dank eines Treffers von Livaja (44.) mit einer 2:1-Führung in die Halbzeitpause.