Vizemeistertitel bringt für VC Wolfurt bestes Endergebnis

Die Hofsteiger krönen mit dem Heimsieg die Erfolgsstory.

Zu Beginn des Spiels schenkten sich beide Teams nichts. Das Spiel wogte Punkt um Punkt hin und her. Bis zum Stand von 16:16 änderte sich daran nichts. Doch dann schalteten die Wölfe einen Gang höher und wurden vor allem im Blockspiel agressiver. Und das zeigte Wirkung: die Bälle wurden besser verteidigt und somit das Angriffsspiel effektiver. Die Gastgeber erkämpften sich einen 5-Punkte Vorsprung, den sie bis zum Schluss nicht mehr abgaben.



Wolfurt spielte im zweiten Satz nun konsequent weiter. Die Kempf-Truppe konnte sich gleich einen Vorsprung von 3,4 Punkten erspielen und somit vorlegen. Auch wenn Klagenfurt zwischendurch den Ausgleich bei 15:15 schaffte, ließen sich die Heimischen nicht von ihren Spiel abbringen. Die verdiente 2:0 Satzführung war die Konsequenz.



Im dritten Satz waren die Vorarlberger nicht mehr ganz konzentriert bei der Sache. Der Vizemeistertitel der 2. Bundesliga war bereits fix, der Druck heraussen. So kamen die Kärntner wieder auf und konnten vorlegen. Beim Stand von 18:22 rechneten schon die meisten Zuschauer mit einem vierten Satz, aber plötzlich waren die Wölfe wieder hellwach. Es gelang ein 6:1 Run auf 24:23 und ein paar Minuten später auch der verdiente 3:0 Sieg.



Die Meisterschaft ist nun abgeschlossen. Mit dem Vizemeistertitel der 2. Bundesliga wurde das beste Clubergebnis der Wolfurter Herrengeschichte erreicht.



Der Saison ist nun beendet. Spielertrainer Kempf:“ Schade eigentlich. Wir sind momentan in so einem Flow, wegen uns könnte es weitergehen!“



Es folgt noch das Vorarlberger Cupfinale am 22.April.