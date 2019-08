Vizemeister fordert den Tabellenführer

Die um sechs Treffer bessere Tordifferenz entschied die abgelaufene Meisterschaft in der Vorarlbergliga zugunsten für FC Wolfurt und gegen SW Bregenz. Nun fordert der VL-Vizemeister aus der Vorarlberger Landeshauptstadt den regierenden Champion. Beide Traditionsvereine glänzten in der Gegenwart und Vergangenheit mit fußballerischen Mitteln und zählen auch heuer zu den ganz großen Favoriten auf einen Play-off Startplatz für das Frühjahr. Für Wolfurt Meistermacher Joachim Baur wird die Tagesform mitentscheidend über Erfolg oder Niederlage ein wichtiger Faktor darstellen. Der Meister hat mit Torgarantie Aleksandar Umjenovic, Standardspezialist Harun Erbek und Spielmacher Benjamin Neubauer gleich drei Akteure in ihren Reihen, welche die Partie im Alleingang entscheiden können. Aber auch Bregenz mit Daniel Sobkova und Topscorer Thomas Ricardo Pineiro sind in der Lage die Begegnung auf ihre Seite zu lenken. „Wir müssen uns klar auf spielerischer Ebene verbessern um dem Meister Paroli zu bieten. Meine Mannschaft hat die Qualität auf dem schwer bespielbaren Spielfeld etwas mitzunehmen“, so Bregenz Trainer Luggi Reiner. Die Bodenseestädter können aus dem vollen schöpfen, Wolfurt muss auf Daniel Primus (Urlaub), Timo Rist, Ibrahim Erbek und Daniel Brüstle (alle langzeitverletzt) verzichten.