Virtuelles Influencing an den Bezauer Wirtschaftsschulen

Traum oder Realität?

Bezau. Am 17.5.2023 fand in der Aula der Bezauer Wirtschaftsschulen der 12. Entrepreneurship-Tag statt, an dem die Themen Influencing, Virtualität, Design Thinking, Reiseberichte aus dem Silicon Valley/USA bzw. aus Taiwan, damit verbunden die sich entwickelnde Marke Vorarlberg im Mittelpunkt standen.

Virtuelles Influencing – Traum und Realität

„Mich freut es ganz besonders, dass wir ein so buntes Programm zusammenstellen konnten. Mir ist es auch wichtig, dass die Schule und die Schüler:innen im Bereich des Virtuell Influencings am Puls der Zeit sind“, weiß Mario Hammerer, Direktor an den BWS, euphorisch zu berichten. Um Punkt 8:30 Uhr ging es gleich los mit Prof. Dr. Claudia Brauer (MCI, Social Media) und ihrem Vortrag „Virtuelle Influencer – Traum oder Realität“. „Das war echt stark. Frau Brauer hat uns gleich in ihr Referat eingebunden und uns anhand von treffenden Bildbeispielen gezeigt, was im Internet fake ist und was nicht. Das war echt spannend zu sehen, wie sehr heute schon mit Avataren und virtuell bzw. digital erstellten Personen im Cyberspace gearbeitet wird“, gibt Kilian Wüstner (2. WRS) zu Protokoll.

Reiseberichte aus globalen High Tech-Zentren

Dann ging es Schlag auf Schlag. Zunächst sprachen Lena Bereuter (2. HAK) und Larissa Minoggio (4. HAK) über diese Reise ins kalifornische Silicon Valley und brachten den Schüler:innen näher, warum diese Region das globale Zentrum für „innovation and high technology“ ist. „Egal, ob Google, Zoom, Apple, Amazon, GoPro, Youtube, da haben ja fast alle Tech-Firmen ihre Homebase. Das war uns in dem Ausmaß nicht bewusst“, erwähnt Ella Dür (2. HLT) am Rande der Veranstaltung.

Ähnlich erstaunlich ist in puncto High Tech der Inselstaat Taiwan, der in diesem Jahr von beiden Lehrpersonen Edeltraud Gridling (BWRR, BWL) und Qiaoshan Ye (Chinesisch) zusammen mit einer Schüler:innengruppe besucht wurden.

Visionen zur Marke Vorarlberg

Aber nicht nur digitale oder globale Themen fanden an diesem Vormittag ihren Platz, sondern entsprechend der unternehmerischen Ausbildung, für welche die Bezauer Wirtschaftsschulen stehen, auch regionale. Hierfür konnte Christina Meusburger mit ihrem Vortrag „Die Marke Vorarlberg – eine gemeinsame Vision bring Vorarlbergs Stärken auf den Punkt“ gewonnen werden. „Mir ist es wichtig, dass globale Themen auch in der Realität umsetzbar sind. Genau darum ist dieser Vortag als Abschluss der Referatsreihe eine Punktlandung“, freut sich Matthias Masal (BWRR).

Workshop Design Thinking

Die II. Hak durfte abschließend noch den Workshop Design Thinking mit Tobias Fitz MSc sowie Ass. iur. Friederike Metzler-Koll (Universität Liechtenstein) besuchen. Worum geht es? Kurz gesagt, ums Gedanken spinnen, alles ist erlaubt. Es gibt kein „Nein“. Design Thinking ist eine systematische Herangehensweise an komplexe Problemstellungen aus allen Lebensbereichen. „Freies Denken, ohne Barrieren, über den Tellerrand hinauszublicken, das bringt nicht nur in allen Unterrichtsfächern etwas, es stärkt auch die Schüler:innen in ihrem Blick auf die Welt und in Hinblick auf zukünftig einzuschlagende Lebenswege“, fasst Thomas Moosbrugger (Deutsch) die erhofften Ergebnisse dieses Workshops zusammen.