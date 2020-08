Virtuell durch Vorarlberg fliegen: Städtetour mit dem „MS Flight Simulator 2020“

Im Video festgehalten: So gut, aber leider auch so schlecht sieht das Ländle im neuen Flugsimulator von Microsoft aus!

(PC) Fotorealistisch und faszinierend – der „Microsoft Flight Simulator 2020“ wird von Presse und Publikum gefeiert. Das (wenn man es so nennen will) Spiel entführt in einen virtuellen Nachbau der gesamten Erde, auf der sich wirklich jeder Punkt anfliegen lässt. Mit Daten von Bing Maps und einer künstlichen Intelligenz aus Graz wurde der gesamte Planet möglichst originalgetreu nachgebildet, damit das Szenario dem Realismus der Flieger entspricht. Sogar das Wetter der echten Welt erlebt man live im Simulator.