Virologe: "Könnte uns teilweise Sommer vermiesen"

Der Virologe Norbert Nowotny von der Veterinärmedizinischen Universität Wien hat am Mittwoch vor der Delta-Variante des Coronavirus gewarnt.

Diese zuerst in Indien aufgetretene Variante "scheint sich nicht an den Saisonalitätseffekt zu halten", sagte er am Mittwoch im Gespräch mit dem TV-Nachrichtensender "Puls 24". Sie sei hitzeresistenter und um 60 Prozent ansteckender als Alpha (die zuerst in Großbritannien aufgetretene und im Frühling vorherrschende Variante, Anm.).