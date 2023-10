Virologe Christian Drosten zu CoV-Wintermaßnahmen

Der renommierte Virologe Christian Drosten, bekannt für seine maßgebliche Rolle während der Corona-Pandemie, äußert sich zu seinen persönlichen Schutzmaßnahmen für die kommenden Monate.

Trotz der Aufmerksamkeit, die die neue Corona-Variante BA.2.86, auch als Pirola bekannt, erhält, gibt Drosten an, im Winter keine Maskenpflicht für sich zu planen. In einem Interview mit der "Zeit" teilt der Direktor des Instituts für Virologie an der Berliner Charité seine Ansichten zur aktuellen Situation.