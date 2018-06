Viren raffen Ländle-Bienen dahin - So sollen sie gerettet werden

Das Bienensterben beschäftigt Vorarlberg bereits seit Jahren. Die gefährliche Varroamilbe raffte allein im Winter 2016/17 die Hälfte der 10.000 Völker dahin. Bundesweit waren es "nur" 23 Prozent. Dass im Ländle die Situation so viel kritischer ist, löst Besorgnis aus.

Bundesweit überlebten 23 Prozent der Völker den Winter 2016/17 nicht. Dass die Zahl in Vorarlberg um so vieles höher lag, sorgte für zusätzliche Sorge bei den Ländle-Imkern. Überdies verschärft wurde die Situation dadurch, dass es schon 2015 ein Massensterben bei Vorarlbergs Bienen gab. “Es geht den Bienen hundsmiserabel”, konstatierte der Obmann der Vorarlberger Imkerverbandes Egon Gmeiner damals gegenüber den “VN”.

Ein weiteres Problem sind dicht zusammenstehende Bienenvölker, was Krankheitsübertragungen begünstigt. Hier sehen die Imker die Landesregierung am Zug: Eine Gesetzesänderung bezüglich der Massierung von Bienenvölkern, des einzuhaltenden Mindestabstandes zwischen Bienenständen sowie der maximalen Standgröße soll Abhilfe schaffen. Auch wird dazu geraten, keine Völker außerhalb Vorarlbergs zuzukaufen.

Die Imker raten daher zu einem vollkommenen Verzicht von Spritzmitteln im Garten und in Obstkulturen – und hoffen, dass in Hinkunft auf biologische Schädlingsbekämpfung gesetzt wird. Ein politisches Signal kann jeder einzelne setzen, indem man bei Petitionen gegen Spritzmittel wie Neonicotinoide und Glyphosat unterzeichnet. Hier soll Aufklärungsarbeit in der Bevölkerung geleistet werden. In diesem Sinne kann eine regionale Lösung für das globale Problem des Bienensterbens gelingen.