Virales Video: Klebten Aktivisten aneinander fest?

Ein Video in sozialen Medien zeigt zwei "Klima-Kleber", die sich aneinander klebten. Doch handelt es sich wirklich um Aktivisten? Was dahinter steckt.

Das Video soll am Wochenende in Graz aufgenommen worden sein.

Das Video soll am Wochenende in Graz aufgenommen worden sein. ©Screenshot/TikTok

"Händchen halten fürs Klima"

"Klima-Kleber fail", so wird das Video betitelt. Anfangs sieht man zwei junge Männer mit Masken, Kapuzenpullovern und orangenen Westen. Sie wollen sich offenbar am Asphalt festkleben. Dann stellen sie allem Anschein nach fest, dass sie stattdessen aneinander festkleben. Sie stehen auf, nehmen ihr Transparent vom Boden und gehen. In den Kommentaren werden die beiden angeblichen Aktivisten verspottet. "Händchen halten fürs Klima. Super Aktion", schreibt etwa ein Nutzer. "Bis dass der Kleberlöser euch scheidet", meint ein Anderer.