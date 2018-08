Vinicius Gomes ließ FC Lauterach gegen Bizau jubeln

Dank dem Treffer von Vinicius Gomes Maciel gewann FC Lauterach das Heimspiel gegen Neuling FC Bizau knapp.

Am 3. August traf Lauterach in der 2. Runde der Vorarlberg-Liga zuhause auf FC Bizau . Bereits nach der ersten Halbzeit lag Lauterach mit 1:0 vorne. Den Sieg ließen sie sich auch in Halbzeit 2 nicht mehr nehmen. Nach 90 Minuten gingen sie mit 1:0 als Sieger vom Platz.

Der Spielverlauf im Detail:

Patrick Bilgeri wird in der 16. Spielminute nach einem Foul vom Schiedsrichter verwarnt.

Vinicius Maciel Gomes erzielt in Minute 29 mit seinem Treffer die 1:0 Führung für Lauterach.

Für ein Foul erhält Rene Schedler in Minute 32 eine gelbe Karte.

Für ein Foul erhält Sebastian Beer in Minute 53 eine gelbe Karte.

Gallus Huber wird in der 75. Spielminute nach einem Foul vom Schiedsrichter verwarnt.

In Minute 80 wird Tobias Dür von Schiedsrichter Wolfgang Brunner verwarnt.

In Minute 90+1 wird Sani Musah von Schiedsrichter Wolfgang Brunner verwarnt.