Villarreal verhindert rein englisches EL-Finale

Manchester United zieht trotz der 3:2-Niederlage im Rückspiel gegen AS Roma ins Finale der Europa League ein. Gegner dort ist Villarreal nach dem 0:0 bei Arsenal London.

Vilarreal erstmals im Finale

In London agierten beide Mannschaften in der Anfangsphase sehr zurückhaltend und wollten nicht zu viel riskieren. Arsenal brauchte nur ein Tro für den Aufstieg, Villarreal wollte genau dies verhindern. Die beste Chance der 1. Halbzeit vergab Aubameyang, der nach einem Eckbal mit einer Direktabnahme am Pfosten scheiterte. So ging es mit 0:0 in die pause.

Fünf Tore in Rom

In Rom entwickelte sich von Beginn weg ein offenes Duell, bei welchem Manchester United nach einem Cavani-Treffer (39.) mit einer 0:1-Führung in die Pause ging. In der zweiten Halbzeit wurden die zahlreichen guten Möglichkeiten dann auch genutzt. Nachdem Dzeko (57.) und Cristante (60.) das Spiel drehten, glich Cavani in er 68. Minute per Kopf aus. Doch die Römer wollten am heutigen Abend den Sieg etwas mehr und kamen durch Zalewski (83.) zum Siegtreffer. Am Finaleinzug von Manchester United änderte dies nach dem klaren Ergebnis im Hinspiel aber nichts mehr.