Villach kommt in die Hockey-Arena

Kaum ist in der Österreichischen Meisterschaft das Hinspiel geschlagen, schon kommt es für den RHC Wolfurt am Freitagabend zum Rückspiel gegen den RHC Villach.

Die Kärntner haben mit 3 Spielen in weniger als 40 Stunden ein wahres Mammutwochenende auf dem Programm, in Wolfurt wird Villach aber noch frische Beine haben.

Nach einer nicht ganz einwandfreien Leistung in Kärnten wollen Kapitän Aurel Zehrer & Co. zuhause nochmals einen Anlauf nehmen und dem eigenen Anhang im letzten Saisonheimspiel ein gutes Spiel zeigen. So sollen die sich bietenden Torchancen effizienter genützt werden und die Frage über den Spielausgang möglichst rasch beantwortet werden. Einen interessanten Gegenspieler bekommen die Jungs aus der Hofsteiggemeinde allemal, schnürt an diesem Wochenende doch Wolfurt-Urgestein Martin Laritz als Verstärkungsspieler für die Kärntner seine Rollschuhe.