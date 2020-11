Viktorsberg: 63-Jähriger von Mountainbikern angegriffen

Vergangenen Sonntag kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen drei Mountainbikern und einem 63-jährigen Spaziergänger. Dieser wurde dabei unbestimmten Grades verletzt - die Polizei sucht nach Zeugen.

Am 15.11. spazierte ein 63-jähriger Mann auf einem Waldweg im Bereich "Letze" in Viktorsberg. Gegen 15.15 Uhr traf er auf drei männliche Mountainbiker, die auf diesem Weg in Richtung Tal fahren wollten. Der 63-jährige wies die Biker auf mehrere Beschilderungen hin, dass das Befahren dieses Weges verboten sei. Gleichzeitig verwies er die drei Männer auf eine nahegelegene Forststraße, wo mountainbiken angeblich erlaubt sei.