Viertklässer verabschiedeten sich

Beim Abschlussabend feierten die Viertklässler ihren Schulabschluss.

Für 29 Mittelschüler war der Mittwoch in der letzten Schulwoche ihr letzter Tag an der Mittelschule Klostertal. Mit einem Rahmenprogramm wurden sie am Vorabend der Zeugnisverteilung verabschiedet. Die Schüler selbst sorgten an diesem Abend für ein abwechslungsreiches Programm. Mit Tanz, Musik, Gedicht und Powerpoint Präsentationen ließen sie die vergangenen vier Jahre Revue passieren. Direktor Gert Hronek sprach in seiner Laudatio über tolle, aber auch teilweise schwierige Zeiten und sprach den Absolventen Mut für die Zukunft zu. Er bedankte sich bei den Schülern für ihr Engagement, die Zuverlässigkeit und das Miteinander.