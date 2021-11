Vierter Wälder-Sieg in Serie dank späten Lehtonen Tor

Der EHC Bregenzerwald gewinnt das Heimspiel gegen KAC II knapp.

Parallel feierte auch der EC Bregenzerwald seinen vierten Sieg in Serie, besiegte das EC-KAC Future Team in einer knappen Begegnung mit 3:2. Die „Wälder“ gewannen damit auch das zweite Saisonduell mit den Kärntnern und haben in der Tabelle nur noch zwei Punkte Rückstand auf einen Platz in den Top-6. Die Vorarlberger jubelten bereits nach 33 Sekunden durch Roberts Lipsbergs, ehe Valentin Hammerle (13.) ausgleichen konnte. Auch auf die neuerliche ECB-Führung durch Richard Schlögl (34.) hatten die Klagenfurter spät durch Marco Sunitsch (55./PP1) eine Antwort. Den Game-Winner für die Vorarlberger netzte schlussendlich Waltteri Lehtonen (59.).



Alps Hockey League | 05.11.2021 | Results:

EC Bregenzerwald - EC-KAC Future Team 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Referees: HOLZER, LEGA, Bassani, Rinker. | Zuschauer: 551

Goals ECB: Lipsbergs (1.), Schlögl (34.), Lehtonen (59.)

Goals KFT: Hammerle V. (13.), Sunitsch (55./PP1)