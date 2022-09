Vierter Sieg im vierten Spiel: Der Vizemeister ohne Fehl und Tadel

Alpla HC Hard gewinnt das Westderby in Schwaz mit drei Toren Differenz.

4. Sieg im 4. Spiel! Der ALPLA HC Hard gewinnt sein erstes Auswärtsspiel in der HLA MEISTERLIGA gegen Schwaz Handball Tirol mit 29:26 (13:11). Top-Torschütze in den Reihen der Harder Jungs ist Rückraum-Shooter Ivan Horvat mit acht Treffern.

Das erste Tor im West-Derby fällt auf Seiten der Roten Teufel. Rechts Außen Paul Schwärzler netzt zum 1:0 ein (3. Minute). Der Gegentreffer lässt nicht lange auf sich warten und es ist Petar Medic, der für den Ausgleich sorgt. Auf diesen folgt ein gelungener 4:0-Lauf der Roten Teufel, die binnen kürzester Zeit auf 5:1 stellen (6. Minute) und die Tiroler erstmals etwas auf Abstand halten. Technische Fehler bei den Gastgebern verhindern die erfolgreichen Abschlüsse in diesen Minuten. Doch ein frühzeitiges Davonziehen der Harder Jungs lassen die Tiroler Hausherren nicht zu, erzielen in der 13. Minute den Anschlusstreffer durch Sebastian Spendier zum 6:7 und sind den Roten Teufeln damit wieder dicht an den Fersen. Die mitgereisten Fans aus dem Ländle sorgen für eine Rote Wand auf den Rängen in der Osthalle Schwaz, die Stimmung ist fantastisch. Ein bestens aufgelegter und gut gelaunter Golub Doknic zwischen den Pfosten und die Chancenauswertung im Harder Angriff sorgen dafür, dass die Roten Teufel ihren 4-Tore Vorsprung wieder aufbauen können (10:6, 18. Minute). Doch auch ein zweites Mal kämpfen sich die Tiroler zurück und es gelingt ihnen, ihren Rückstand zur Pause zu halbieren. Vor allem in der Crunchtime dieser ersten dreißig Minuten lässt Tirols Keeper Aliaksei Kishou nichts anbrennen und pariert gleich drei Harder Angriffe in Folge, wodurch er sein Team weiter im Spiel hält. Bei einer Zwei-Tore Führung der Roten Teufel und einem Pausenstand von 13:11 werden die Seiten gewechselt.

Der Beginn der zweiten Halbzeit ähnelt stark der ersten: Hard legt durch einen Treffer von Kapitän Dominik Schmid weiter vor und Tirols Links Außen Alexander Wanitschek zieht umgehend nach. Luca Raschle, linker Flügelflitzer der Roten Teufel, trifft zum neuen Spielstand von 15:12 (32. Minute). Dann geht es schnell und Handball Tirol sorgt durch drei Treffer in Folge für den Ausgleich (15:15, 35. Minute), worauf Hards Chefcoach Hannes Jón Jónsson seine Timeout-Karte auf den Tisch legt und seine Jungs zu einer kurzen Auszeit ruft. Fünfundzwanzig Minuten vor Schluss ist die Partie wieder völlig offen. Dass die Roten Teufel heute unbedingt zwei Punkte aus der Osthalle entführen wollen, zeigt der nächste 4:0-Lauf, den Frédéric Wüstner, Jadranko Stojanovic und Ivan Horvat, der gleich zweimal trifft, auf der Platte hinlegen (19:15, 41. Minute). Die Tiroler Hausherren versuchen, mit aller Kraft dagegen zu halten, um etwas Zählbares aus dieser Partie mitzunehmen – Lukas Prader gelingt fünfzehn Minuten vor Ende der Anschlusstreffer (19:20, 45. Minute). Beide Teams liefern sich in einem spannenden und umkämpften Spiel einen offenen Schlagabtausch, wobei sie sich die nächsten Spielszenen die Zähne an den beiden Keepern regelrecht ausbeißen. Es gibt kein Vorbeikommen an Aliaksei Kishou und Golub Doknic, die ihren Kasten zumauern und mit wichtigen Paraden ihren Jungs den Rücken stärken. Beide Torhüter werden am Ende des Abends zurecht als Man of the Match ausgezeichnet.

In den Schlussminuten können die Roten Teufel ihren Vorsprung wieder auf plus drei Treffer erhöhen (26:23, 57. Minute) und ihren Auswärtssieg, den 4. Sieg in Folge, routiniert über die Zeit spielen. Der ALPLA HC Hard gewinnt das West-Derby mit 29:26 (13:11) und bringt die nächsten beiden Punkte mit nach Hard.

Dominik Schmid, Kapitän ALPLA HC Hard

„Das war ein unglaublich wichtiger Auswärtssieg für uns. Durch unsere gute und konsequente Deckungsleistung und einem überragenden Golub Doknic im Tor konnten wir unser Spiel durchziehen. Durch Probleme mit unserer Wurfquote haben wir sie dann nochmals bis zum X herankommen lassen und das Spiel spannend gemacht. Mit dem 7. Feldspieler und unserer kompakten Deckung ist es uns gelungen, die Partie am Ende routiniert herunterzuspielen und die zwei Punkte verdient mit nach Hard zu nehmen. Das war der 4. Pflichtsieg in Folge, wir sind voll da und wollen gleich am Dienstag im Heimspiel nachlegen, wenn es zum Duell mit Linz kommt.“

Die Top-Torjäger

Schwaz Handball Tirol – Sebastian Spendier (6), Petar Medic (6), Balthasar Huber (3)

ALPLA HC Hard – Ivan Horvat (8), Luca Raschle (5), Dominik Schmid (3)

Man of the Match

Schwaz Handball Tirol – Aliaksei Kishou

ALPLA HC Hard – Golub Doknic

Vorschau

HLA MEISTERLIGA | Grunddurchgang – Runde 3

ALPLA HC Hard vs. HC LINZ

Dienstag, 13. September 2022, 19.00 Uhr |