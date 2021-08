Vierter Neuzugang kommt aus den Vereinigten Staaten

Die 22-jährige Amerikanerin Briana Woodall wechselt per sofort nach Altach.

Vierter Sommerneuzugang für die SPG SCR Altach / FFC Vorderland: Die 22-jährige Amerikanerin Briana Woodall verstärkt in der neuen Saison 2021/22 das Team von Iskender Iscakar.

Woodall war zuletzt für die Sam Houston State University im Einsatz und fühlt sich in der Mittelfeldzentrale am wohlsten. Für die Amerikanerin ist die SPG SCRA/FFC ihre erste Station in Europa.