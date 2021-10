Vierte Runde im VFV-Cup mit starker Wälder Präsenz

Sieben Vereine aus der Talschaft streben den Einzug in das Achtelfinale an.

Egg. Großkampftag am Nationalfeiertag im Vorarlberger Fußballgeschehen. Gleich 15 der insgesamt 16 Partien der vierten Runde im 46. Uniqa-VFV-Fußballcup stehen nämlich am kommenden Dienstag, 26. Oktober auf dem Programm. Mit dabei sind sieben Clubs aus dem Bregenzerwald, die sich mehr oder weniger große Chancen auf den Einzug in die Runde der besten 16 ausrechnen.

Vier Vereine kreuzen in Derbys die Klingen. Das Topspiel bestreiten die VN.at-Eliteligavereine FC Brauerei Egg und Zima FC Rotenberg um 11 Uhr in der Junkerau. In den diesjährigen Meisterschaftspartien konnten die Vorderwälder mit einem Sieg und einem Remis vier Punkte verbuchen. Außerdem sind sie bereits fünf Spiele in Folge ungeschlagen, liegen in der Tabelle acht Punkte vor den Eggern und gehen daher als Favoriten in das Derby.