Vierte Play-off-Teilnahme in Folge für EHC Lustenau

Sticker siegen im Entscheidungsspiel in Zell am See.

Lustenau ist erneut Endstation für Zeller Eisbären



Wie in der vergangenen Saison ist der EHC Lustenau erneut die Saison-Endstation der EK die Zeller Eisbären. Nachdem sich die Salzburger 2022 im Viertelfinale gegen die Löwen geschlagen geben mussten, ist für Zell in der aktuellen Spielzeit bereits nach den Pre-Playoffs die Saison beenden. In dieser Saison starteten die Eisbären aber als Favorit in die Serie. Während der EHC Lustenau die Qualification Round B auf dem dritten Platz abschloss, gingen die EK Zeller Eisbären von der Spitze der Quali Round A in die Pre-Playoffs. Im Entscheidungsspiel am Samstagabend gelang im ersten Drittel noch beiden Teams je ein Treffer. Ab dem Mitteldrittel übernahmen dann die Gäste das Kommando und stellten auf 3:1. Lustenau setzte sich schließlich mit 4:2 durch und darf sich über seine vierte Playoffteilnahme in Serie freuen.



Alps Hockey League | 04.03.2023 | „best-of-3” Pre-Playoffs:



EK Die Zeller Eisbären – EHC Lustenau 2:4 (1:2,0:1,1:1)

Stand in der „best-of-3”-Serie: 1:2

Referees: LEHNER, RUETZ, Eisl, Seewald J.

Goals EKZ:

1:1 EKZ Hämäläinen A. (15:07 / Jennes C. ,Wilenius T. / PP)

2:4 EKZ Hämäläinen A. (59:38 / Jennes C. ,Akerman J. / EQ)



Goals EHC:

0:1 EHC Larsen M. (02:12 / Hayes R. / EQ)

1:2 EHC Koczera P. (15:26 / Moosbrugger L. ,Puschnik K. / EQ)

1:3 EHC Hayes R. (26:20 / Koczera P. ,Wilfan M. / 5:3 PP)

1:4 EHC Haberl D. (55:52 / Gratzer S. ,Koczera P. / EQ)