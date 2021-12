Vierschanzentournee-Auftakt in Oberstdorf

Um 16.30 geht es mit dem Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf los.

Es geht los! Und wer am Oberstdorfer Schattenberg als Favorit startet, wurde in der Qualifikation am Dienstag schon deutlich: Ryoyu Kobayashi aus Japan, Gelb-Träger Geiger sowie der Norweger Halvor Egner Granerud, die in der vom Wind geprägten Vorausscheidung die ersten drei Plätze belegten. Bester Österreicher der Qualifikation wurde Stefan Kraft, der mit 129,5m auf Rang 7 landete. Direkt dahinter platzierte sich Jan Hoerl.