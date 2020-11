Viermal mehr Genesene als Neuinfektionen am Dienstag

Am Dienstagmittag hält der Trend der letzten Tage, dass deutlich mehr Genesene als Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert werden, weiter an.

Am Dienstagmittag wurden in Vorarlberg 70 Neuinfektionen verzeichnet, im gleichen Zeitraum gelten 288 Personen als genesen.

Die Zahl der aktiv Infizierten sank damit auf 3.322. Die Zahl der Todesopfer stieg hingegen um drei auf 99 an.

Situation in Spitälern stabil

Die Situation auf den Intensivstationen des Landes blieb weiter stabil. Von den landesweit 79 Intensivbetten waren 40 - eines mehr als am Montag - von Corona-Patienten belegt. Aktuell waren am Dienstag noch 22 Intensivbetten für alle Patientengruppen verfügbar. Insgesamt wurden in den Spitälern 187 Corona-Erkrankte betreut.