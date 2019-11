Vierfach-Sieg für Kletterdamen, Bronze für Hofherr

Großartige Erfolge der Nachwuchskletterer im Bouldern-Cup in Innsbruck

Gleich 14 Kletterasse aus Vorarlberg gingen beim Austria Climbing Boulder-Cup, dem letzten in dieser Saison, in Innsbruck an den Start. Der Saisonabschluss im Rahmen der Alpinmesse war für Vorarlbergs Athletinnen und Athleten äußerst erfolgreich. Den U16-Damen gelang ein sensationeller 4-fach Sieg und Andreas Hofherr schaffte es in seiner Altersklasse ebenfalls auf Platz 3.