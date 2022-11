Viererpack von Mauro Hämmerle, Elfertor aberkannt

Lauterach Kicker schoss für die AKA Vorarlberg U-16-Elf in Graz vier Treffer.

Mit zwei Siegen und einem 2:2-Remis kehrten die heimischen Landesauswahlen vom Auswärts-Auftritt beim SK Sturm Graz sehr erfolgreich zurück. Der Lauteracher Mauro Hämmerle schoss mit seinem Viererpack im Spiel der Unter-16-Jährigen im 5:2-Erfolg die Steirer praktisch im Alleingang K.o. Der ÖFB-Nachwuchsnationalspieler führt mit insgesamt vierzehn Treffern aus erst neun Meisterschaftsspielen die Wertung in der Torschützenliste an. Vierzehn der neunzehn Tore der Elf von Trainer Ahmet Cil gehen auf das Konto von Mauro Hämmere, Sohn von Ex-Kicker Marc Hämmerle. Im Vorjahr hat Mauro Hämmerle bei den Unter-15-Jährigen siebzehn Treffer in 24 Partien geschossen, nun befindet sich der Jungstar auf Rekordkurs. Ein Elfertor von Kapitän Yanik Spalt fand im U-16-Spiel aufgrund zu früh angetreten, vom Schiedsrichter keine Anerkennung. Der Doppelpack von Wolfurt Kicker Tamar Crnkic und ein Tor von Sulner Raphael Welte bedeutet für die U-18-Mannschaft ein 3:1-Sieg. Fabio Ebner aus Hohenems und der Altacher Inas Susic erzielten für die U-15-Schützlinge von Coach Helmut Hafner die Treffer zum Punktgewinn.TK