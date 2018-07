Viererkette zum Fußball WM-Finale live aus dem VOL.AT-Studio

Die #viererkette - im VOL.AT-WM-Studio bestehend aus den Experten VN-Sportchef Christian Adam, Neue-Redakteur Johannes Emerich, Moderator Thomas Knobel und VOL.AT-Mitarbeiter Johannes Wicher kommentieren das WM-Finale. VOL.AT überträgt ab 16.45 Uhr live.

Trotz der vielen Verbindungen mit der Vergangenheit leben die Teams absolut im Hier und Jetzt. Frankreich präsentierte sich am Dienstag im Halbfinale gegen Belgien gut organisiert und sicher und besiegte die “Roten Teufel” mit 1:0. Die Kroaten mussten am Mittwoch im Luschniki-Stadion hingegen in die Verlängerung gehen – zum dritten Mal in Folge – um sich gegen England durchzusetzen. Kann Kroatien es diesmal noch besser machen als die Helden von 1998, oder wird Didier Deschamps nach der wichtigsten Partie des Weltfussballs erneut Grund zur Freude haben? Der ganze Planet wird die Partie verfolgen und wartet gespannt auf die Antwort.