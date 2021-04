Viereinhalb Jahre Haft für versuchte Vergewaltigung

24-fach Vorbestrafter muss schon wieder hinter Gitter.

Ein 58-jähriger Arbeitsloser wurde vom Schöffengericht wegen versuchter Vergewaltigung zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Mann hatte im Sommer vergangenen Jahres in einem Gastgarten eines Feldkircher Cafés zunächst ordentlich getrunken, dann ließ er seinen sexuellen Interessen freien Lauf. Eine ebenfalls am Tisch sitzende junge, ebenfalls betrunkene Frau, die unter Sachwalterschaft steht, zog er an den Haaren Richtung Unterleib. Zuvor hatte er seinen Penis herausgeholt. Er wollte sie zum Oralsex zwingen. Die Frau wehrte sich, Gäste schritten ein.