Viereinhalb Jahre Haft für sexuellen Missbrauch

Ein 54-Jähriger gab sich als Teenager aus und verführte unmündige Mädchen zu sexuellen Handlungen.

Der arbeitslose Tischler zeigt sich weitgehend geständig, doch laut Schöffensenat ist von Reue nicht viel zu spüren. Der Mann gab sich in diversen sozialen Plattformen als 15-Jähriger aus, begann in Chats mit drei Mädchen im Alter von 13 und 12 Jahren Beziehungen, die sich vor allem in einer virtuellen Welt abspielten. Mit fremdem Foto und mit spezieller „Teenagersprache“ schien er glaubwürdig. Zwei der drei Mädchen schickten im Aufnahmen von sexuellen Handlungen, die Dritte weigerte sich.