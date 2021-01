Vier weitere Todesopfer in Vorarlberg

Seit Beginn der Pandemie im März sind 236 Vorarlberger am oder mit dem Coronavirus gestorben. Die Zahl der Infizierten bleibt unter 1.000.

Stand Donnerstag 16 Uhr: In Vorarlberg sind am Donnerstagnachmittag weniger als 1.000 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Wie aus dem Dashboard des Landes hervorgeht, standen 77 Neuinfektionen 116 Genesungen gegenüber. Am Donnerstagmittag lag die Zahl der Infizierten damit bei 989 (nach 939 zu Mittag).