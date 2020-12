Vier weitere Corona-Tote in Vorarlberg

Die Zahl der aktiv Infizierten ist weiterhin rückläufig. Allerdings mussten vier weitere Todesopfer beklagt werden.

Stand Dienstag 12 Uhr: Seit Dienstagmitternacht wurden in Vorarlberg 23 neue Corona-Fälle registriert, 119 zuvor Erkrankte galten wieder als gesund.

Damit sank die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus Infizierten auf 1.007. Vier weitere Todesopfer sind am Dienstag zu beklagen, damit sind in Vorarlberg seit Ausbruch der Corona-Pandemie 217 Personen am oder mit dem Virus verstorben.