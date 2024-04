Vier Wälderderbys in den beiden höchsten Ländle-Ligen

In der Elite- und der Vorarlbergliga stehen es am Wochenende spannenden Duelle auf dem Programm.

Bregenzerwald. Die bevorstehende Runde in den beiden „Königsklassen“ des Vorarlberger Fußballgeschehens hat es in sich. Gleich acht Teams aus dem Bregenzerwald stehen sich nämlich gegenüber. Den Auftakt machen am kommenden Freitag, 5. April um 19 Uhr der Fliesen Jams FC Riefensberg und der Wälderhaus VfB Bezau in der Vorarlbergliga. Die von Dominik Helbock trainierten Vorderwälder, die auf Platz drei liegen, sind mit einem 2:1-Sieg in Fußach in das Frühjahr gestartet, Bezau (8.) holte gegen Frastanz mit einem 2:2-Remis einen Punkt.