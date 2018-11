Vier Vorarlbergligavereine kämpfen um die Winterkrone

Hochspannung herrscht in den letzten 90 Minuten dieses Jahres im Vorarlberger Amateurfußball.

Einzig FC Lustenau (Landesliga) und Mellau (4. LK) überwintern fix als Erster in ihren Spielklassen. Vor allem in der Vorarlbergliga entscheidet der letzte Spieltag vor der langen Winterpause (bis 23. März) noch über den Winterkönig. Mit Wolfurt (34), Lauterach (33), Dornbirner SV (33) und SW Bregenz (32) hat ein starkes Quartett noch die große Chance als Spitzenreiter in die Frühjahrsmeisterschaft zu gehen. Die beiden Erstplatzierten Klubs aus den Hofsteiggemeinden müssen auswärts ran. Wolfurt ohne den gelbgesperrten Torjäger Aleksandar Umjenovic, Timo Rist und Kapitan Simon Mentin (Adduktoren) gastiert in Alberschwende und steht vor einer schweren Aufgabe. „Es wäre ein Supergefühl für meine Mannschaft als Erster so lange an der Tabelle zu stehen, aber abgerechnet um die Aufstiegsplätze wird erst zum Schluss“, so Wolfurt-Trainer Joachim Baur. Kein leichtes Unterfangen auch für Lauterach, die auf dem kleinen, engen Platz im Bergstadion Bizau antreten müssen. Lauterach hat aber die letzten elf Meisterschaftsspiele nicht mehr verloren und strotzt nur so von Selbstvertrauen. Dornbirner SV hat im Stadtderby Admira zur Sonntagsmatinee zu Gast. Im Casinostadion bekommt es SW Bregenz mit dem Spitzenteam Röthis zu tun.