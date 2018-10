Vier Tore reichten RHC Wolfurt nicht zu einem Punkt

Das Spitzenspiel in der Nationalliga B zwischen dem RHC Vordemwald und dem Raiffeisen RHC Wolfurt war nichts für schwache Nerven.

Die aufstiegsambitionierten Aargauer zeigten in der eigenen Heimstätte, das sie um den Meistertitel ein gehöriges Wort mitreden wollen. Die Wolfurter zu Beginn mit Anlaufschwierigkeiten, der rutschige Untergrund tat seiniges dazu und so hieß es nach 10 Minuten bereits 0:2 aus Sicht der Hofsteiger. Spielertrainer Jaume Bartés verkürzte vom Punkt und Robin Wolf erzielte in der 20. Minute, von den mitgereisten Fans lautstark bejubelt, den verdienten Ausgleich. Vordemwald´s Moor fand sich nach blauer Karte auf der Strafbank, Keeper Mühlheim verhinderte 13 Sekunden vor der Pausensirene die mögliche Wolfurter Führung, so ging es mit 2:2 zum Pausentee.