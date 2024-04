Vier Tore, aber trotzdem verloren

Die Pause schien den Hofsteigern aber gut getan zu haben, wie verwandelt kamen Aurel Zehrer & Co. aus der Kabine und waren fortan die spielbestimmende Mannschaft. Fermin Roby verkürzte für Wolfurt, doch Tercier antwortete postum. Eine blaue Karte gegen Roby blieb ohne Auswirkungen, dafür nützte Kilian Laritz einen Strafstoß nach blauer Karte gegen Mata zum Anschlusstreffer. Und diese Karte war dann auch der Aufreger an diesem Abend. Mata betrat während seiner Zeitstrafe das Spielfeld und griff ins Spielgeschehen ein, was von den Schiedsrichtern mit einer roten Karte geahndet hätte werde müssen. Zwar glich Daniel Zehrer zwei Minuten später verdient aus, doch eben Mata und auch Tercier brachten die Westschweizer erneut in Führung.