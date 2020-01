Vier Teenager auf Einbruchstour – Geldstrafen

Während die Jugendlichen stehlen und beschädigen, verzweifeln Justiz und Eltern.

Sie sind zwischen 15 und 18 Jahre alt, drei von den vier Buben haben bereits Vorstrafen, größtenteils keinen Job, dafür Schulden in der Größenordnung von 3000, 5600 und 8000 Euro. Im September vergangenen Jahres brachen sie in Vandans und in Wald am Arlberg in diverse Objekte ein und stahlen kleinere, teils unnütze Sachen wie Feuerzeuge, Raumsprays oder auch Lebensmittel. Zigaretten waren ebenfalls beliebt. Dazu kommen sinnlose Beschädigungen wie Versprühen eines Feuerlöschers oder Ausreißen von Blumen.