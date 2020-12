Vier SCR Altach Spieler waren in allen Partien dabei

22 Kaderspieler hat Coach Alex Pastoor in den bisherigen zwölf Meisterschaftsspielen eingesetzt

Vier der insgesamt 26 Kaderspieler von Cashpoint SCR Altach kamen in den bisherigen zwölf Meisterschaftsspielen im Herbst 2020 erst gar nicht zum Einsatz. Manuel Thurnwald, Manfred Fischer, Daniel Nussbaumer und Daniel Maderner spielten in allen Partien aber kein einziger Akteur der Rheindörfler stand die volle Distanz über 1080 Minuten auf dem Spielfeld. Acht Kicker trugen sich in die Torschützenliste ein.