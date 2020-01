Vier Raubüberfälle auf fünf Fußgänger

Haftstrafen zwischen 18 und 24 Monaten für vier junge Arbeitslose. Zur Bande der Straßenräuber eine vorbestrafte 20-Jährige, ihr Freund und ihre beiden Cousins.

Nicht rechtskräftig

In einer Nacht haben die Drogenkonsumenten serbischer und türkischer Herkunft nach Ansicht der Richter zwei Überfälle auf Passanten begangen. Zuerst wurde in Dornbirn einem Liebespaar ein Smartphone gewaltsam weggenommen. Danach fuhren die Beschuldigten nach Hard und raubten dort einem 17-Jährigen dessen Smartphone und 70 Cent. Dabei wurde der Jugendliche mit einem Teleskopschlagstock bedroht.

Raubüberfall geplant

In der Anklageschrift wird der Vierer­bande vorgeworfen, sie habe in jener Nacht in Hard einen weiteren bewaffneten Raub­überfall geplant. Aber der Mann, der mit der 20-Jährigen Sex für Geld vereinbart hatte, soll zum Treffpunkt nicht erschienen sein, weil er die junge Frau in Begleitung junger Männer gesehen haben soll. Der Mann wird dazu vor Gericht noch als Zeuge aussagen. Zu diesem Anklagepunkt wird die Verhandlung im Februar weitergeführt werden