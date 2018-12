Vier Qualifikanten schaffen den Aufstieg ins Konzert der Großen

Mit den drei Juniors-Teams von der SPG Brederis/Meiningen, RW Rankweil sowie vom Dornbirner SV und FC Nenzing 1b schafften auch vier Qualifikanten den Einzug in den Hauptbewerb.

Die SPG Brederis/Meiningen hat sich den Aufstieg mit vierzehn Siegen und nur vier Niederlagen im laufenden Bewerb auch redlich verdient und trifft am Stefanitag auf die Turniersieger Hard und Hohenems sowie LL-Klub Göfis und Langen (1. LK). Nicht so überraschend kam das Weiterkommen für die Rankweiler Juniors mit vielen Eins-Kickern. In den bisherigen achtzehn Partien verloren die Rankler nur ein einziges Mal und schossen schon 90 Tore. Als drittes Juniors-Team gelang dem Dornbirner SV die Überraschung und spielt nun gegen Gesetzte im Hauptbewerb. Das ist wohl die stärkste Überraschung der Haselstauder während des gesamten Vorrundenturnieres. Dank Scharfschütze Hannes Rinderer gelang auch der SPG Großwalsertal der Aufstieg. Rinderer erzielte schon 20 Treffer, das sind mehr als 70 Prozent der bisher geschossenen Tore. Hausherr Wolfurt ist auch mit der 1b-Truppe noch im Konzert der Großen dabei. Die zweite Kampfmannschaften von Hohenems und FC Lustenau holten sich ohne Probleme ein Masters-Ticket.