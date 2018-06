Vier Podiumsplätze der Jung-Triathleten

Die vier Vorarlberger Jung-Triathleten Sarah Hämmerle, Larissa Burtscher, Jakob und Moritz standen in Kitzbühel auf dem Podest.

Der Höhenflug des Vorarlberger Nachwuchskaders hält im Jahre 2018 weiter an. Nach dem starken Auftreten von Pauger und Ziegler beim Bregenz-Triathlon, bei dem sie die Männerklasse dominierten und die ersten 2 Plätze belegten, folgten kurze Zeit später weitere sensationelle Ergebnisse und zwar dieses Mal aus Kitzbühel. Bei den Kitz-Tri Games wurde der Super-Sprint des ÖTRV-Cups durchgeführt. Der letzte nationale Wettkampf vor den Österreichischen Meisterschaften am 14.7. in Wallsee (NÖ). Die starken Ergebnisse der letzten Cups wurden am gestrigen Sonntag wiederum übertroffen.