Vier ÖM-Medaillen für die Jung-Triathleten

Einmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze erreichten die jungen Vorarlberger Triathlen bei den nationalen Titelkämpfen.

Ein sehr erfolgreicher Tag für den Ländle-Triathlon-Nachwuchs, am Samstag den 14. Juli 2018 am Wallsee in Niederösterreich. Die Erwartungen waren von Vornherein nicht niedrig, doch das Ergebnis übertraf diese bei weitem. Herausragend die Goldmedaille beim Teamsprint . Team Vorarlberg 1 konnte mit überzeugender Manier und mit 30 Sekunden Vorsprung sich den österreichischen Meistertitel sichern. Sarah Hämmerle, Noah Künz, Larissa Burtscher und Jakob Meier boten eine starke Leistung und ließen den ganzen Wettkampf keine Zweifel über einen Top-Platz aufkommen.

Dazu konnte davor in den Einzelbewerben, Sarah Hämmerle (Tri Dornbirn) die Bronzemedaille in der Jungendklasse holen. Sie stieg als zweite aus dem Wasser und platzierte sich beim Rad in der Spitzengruppe mit allen Favoritinnen. Beim anschließenden Lauf über die 3,3 km fehlten ihr lediglich im Zielsprint 2 Sekunden auf Silber. Ein Wehrmutstropfen sind diese 2 Sekunden, denn genau diese fehlten auf die Qualifikation zur Jugend EM in Griechenland.