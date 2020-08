Vier Neuinfektionen – 67 aktive Fälle in Vorarlberg

Weitere vier Covid-Neuinfektionen wurden am Freitag in Vorarlberg verzeichnet. 67 Personen sind derzeit aktiv mit dem Virus infiziert.

Im Vergleich zum Vortag sind in Vorarlberg am Freitag vier Neuinfektionen dazu gekommen.

Eine Person wurde im selben Zeitraum gesund gemeldet, sodass derzeit 67 aktiv positiv getestete Personen in Vorarlberg zu verzeichnen sind. Drei Corona-Patienten sind derzeit in Spitalsbehandlung.

In 20 der 96 Vorarlberger Gemeinden gibt es mit heutigem Stand aktive Corona-Fälle. Die meisten Infizierten gibt es in Bludenz (13), Feldkirch (5) Dornbirn (5), Lustenau (5) und Hard (5).

328 Neuinfektionen in Österreich

Die Zahl der Neuinfektionen in Österreich steigt weiter. Am Freitag kamen 229 zusätzliche Fälle hinzu. Damit galten österreichweit 3.263 Personen als aktiv infiziert, geht aus den Daten von Innen- und Gesundheitsministerium hervor. 146 Personen befinden sich im Krankenhaus, davon 27 auf Intensivstationen.

Die meisten Neuinfektionen gab es erneut in Wien - allerdings in den vergangen 24 Stunden deutlich weniger als 100. In der Bundeshauptstadt kamen 70 aktive Fälle hinzu, in Oberösterreich 51, in der Steiermark 36 und in Niederösterreich 31.