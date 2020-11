Vier neue Todesfälle - Corona-Fälle aber rückläufig

Die Zahl der aktiv positiven Corona-Fälle in Vorarlberg ist bis Donnerstagnachmittag auf 3140 zurückgegangen. Allerdings gibt es wieder vier Todesopfer.

Die Zahl der aktiv Infizierten sank damit um 83 auf 3.140 ab (Stand 16 Uhr). Nachdem am Donnerstag, ebenso wie am Mittwoch, vier Personen an den Folgen des Coronavirus gestorben sind, liegt die Zahl der Covid-Todesopfer in Vorarlberg derzeit bei 109.