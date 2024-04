Vier-Millionen Projekt ist keine Lösung: Warum Mellau keine neue Brücke baut

In Mellau wurde der Plan für den Bau einer neuen Brücke zur Verbesserung der Zufahrt zu den lokalen Bergbahnen gestoppt.

Die anhaltenden Diskussionen um eine verbesserte Zufahrtslösung zu den Mellauer Bergbahnen nehmen eine neue Wende. Ursprünglich waren Pläne im Umlauf, eine neue Brücke zu errichten, um die Verkehrssituation, insbesondere an Spitzentagen, zu entlasten. Diese Pläne sind jedoch verworfen worden, und nun rückt eine kostengünstigere Lösung in den Vordergrund: Die Anpassung der bestehenden Brücke nahe dem Hotel Engel.

Langjährige Debatte

In Mellau ist die Diskussion um eine neue Zufahrtsroute zu den Bergbahnen schon lange ein Thema. Die Hirschlittenbrücke, die sich beim Hotel Engel befindet, wird täglich von Tausenden von Autos genutzt, die ins Skigebiet Mellau-Damüls wollen. Speziell an Wochenenden kommt es regelmäßig zu Verkehrsstaus, die die Anwohner der Achsiedlung stark belasten, so der ORF.