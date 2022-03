Vier Mannschaften - aber nur drei Tickets werden vergeben

Hochspannung herrscht am letzten Spieltag im Grunddurchgang der Bundesliga für das Erreichen der Meisterrunde.

Die Live-Konferenz des 22. Spieltag in der Ö-Bundesliga mit Ergebnisse

Bundesliga 2021/2022, 22. Spieltag: Wolfsberger AC – LASK Linz Sonntag 17 Uhr; SK Rapid Wien – SK Austria Klagenfurt Sonntag 17 Uhr; TSV Hartberg – WSG Tirol Sonntag 17 Uhr; FC Admira Wacker – FK Austria Wien Sonntag 17 Uhr; SV Ried – SK Sturm Graz Sonntag 17 Uhr; FC RB Salzburg – Cashpoint SCR Altach (3:0);

Tabelle: 1. FC Salzburg 54; 2. Sturm Graz 36; 3. Wolfsberger AC 34; 4. Klagenfurt 30; 5. Austria Wien 30; 6. Rapid Wien 28; 7. Ried 28; 8. LASK Linz 25; 9. Hartberg 22; 10. Tirol 20; 11. Admira Wacker 20; 12. Altach 13;

In 3 von 4 Saisonen seit der Ligareform entscheidet sich in der Bundesliga die Teilnahme an der Meistergruppe am letzten Spieltag des Finaldurchgangs. Auch heuer sind mehrere Klubs im Rennen um die Meistergruppe.

Die Spannung ist mittlerweile zur gerngesehenen Routine geworden, die Ermittlung bei Punktegleichheit ist hingegen neu. Heuer entscheiden bei zwei oder mehreren punktgleichen Klubs die direkten Duelle als erstes Entscheidungskriterium. Die Reihung im Detail:

direktes Duell (1.1. Anzahl der Punkte | 1.2. Tordifferenz | 1.3. erzielte Tore | 1.4. Auswärtstore) --> sind mehrere Teams punktegleich, wird eine interne Tabelle aller direkten Duelle erstellt. höhere Tordifferenz höhere Zahl der erzielten Tore höhere Anzahl der Siege höhere Anzahl der Auswärtssiege höhere Zahl der erzielten Tore bei Auswärtsspielen

Konkret gestalten sich die Szenarien für das Finale des Grunddurchgangs folgendermaßen:

SK Austria Klagenfurt

Dem SK Austria Klagenfurt reicht ein Punkt gegen Rapid, um aus eigener Kraft in die Meistergruppe einzuziehen, weil die Kärntner selbst bei einer möglichen Punktegleichheit mit Ried und/oder der Wiener Austria schlechtestenfalls auf den 6 Platz zurückfallen könnten.

FK Austria Wien

Dem FK Austria Wien reicht ebenfalls ein Unentschieden gegen die Admira, um aus eigener Kraft das Ticket für die Meistergruppe zu lösen, weil Rapid und Klagenfurt im direkten Duell aufeinandertreffen.

SK Rapid Wien

Drei Punkte gegen Klagenfurt sind erforderlich, um aus eigener Kraft in die Meistergruppe einzuziehen, weil man nun im direkten Duell auf die Klagenfurter trifft. Aktuell haben die Wiener im direkten Duell mit Ried die Nase vorne (3:0, 2:2), was zum Tragen kommt, wenn beide Klubs Unentschieden spielen oder verlieren sollten.

SV Ried

Auch die Rieder haben noch alle Karten selbst in der Hand und ziehen bei einem Sieg über den SK Sturm direkt in die Meistergruppe ein. Bei einem Unentschieden hängt die Teilnahme von dem Ausgang des Rapid-Spiels ab, bei einer Niederlage ist man jedenfalls in der Qualifikationsgruppe.