Vier Landesligisten schon in Runde eins ausgeschieden

Oberländer Landesligavereine überlebten nicht einmal den Start vom VFV Cup

Mit Meiningen, Altenstadt, Schlins und Brederis erwischte es in der ersten Runde des 45. Uniqa VFV-Cups vier Landesligaklubs, die alle aus dem Oberland kommen. Dabei gelang Kennelbach Neocoach Thomas Bayr ein Einstand nach Maß: Im Duell der Ligakonkurrenten in Schlins lag die Hofsteig-Elf zur Pause schon mit 3:0 in Führung, der Rest war Formsache. Für die größte Überraschung sorgte Underdog SW Bregenz 1b. Das Team von der vierten Landesklasse setzte sich trotz Unterzahl gegen LL-Verein Altenstadt knapp mit 4:3 durch. Der Favorit aus Altenstadt führte mit 2:0 und 3:2, doch sogar mit einem Feldspieler mehr mussten sich die Oberländer noch geschlagen geben. Die Bodenseestädter schossen in der Endphase noch zwei Treffer und drehten die Partie. Koblach setzte sich gegen Nachbarn Brederis klar mit 4:0 durch. Schon nach 19 Minuten führte Koblach mit zwei Toren Differenz, der Bresner Sinisa Lepir wurde schon in der Anfangsphase ausgeschlossen. Schon zum Auftakt gab es so manche Sensationen: Die DSV Juniors (3. LK) behielten gegen Doren (1. LK) mit 2:1 Toren die Oberhand. Rankweil/Brederis 1b (3. LK) fegte Klostertal (1. LK) mit 5:0 vom Platz. Übrigens: Rätia Bludenz hat mit Omer Ferati einen neuen Trainer verpflichtet. Der bisherige Coach Johannes Netzer hatte in der Alpenstadt vor Kurzem seinen Rücktritt erklärt.V