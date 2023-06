Vier Jubiläen werden in Gantschier groß gefeiert

Zehn Jahre Bischof Benno - Zehn Jahre Pfarre Gantschier - Zehn Jahre Verschwisterung von Bartholomäberg mit Ober-Ramstadt - 30 Jahre Montafoner Alphornfreunde

Bartholomäberg-Gantschier. (sco) „Begeistert, fassungslos und überwältigt“ waren die „Montafoner Alphornfreunde“ vom tollen Jubiläumsabend zu ihrem 25-jährigen Bestehen im Leua Stall in Tschagguns. Wie die Zeit vergeht – fünf Jahre sind seit diesem Event mit der Band „Die Hoameligen“, drei Geschwistern aus Tirol, vergangen. Nun steht das 30-Jahre-Jubiläum vor der Tür, welches garantiert abermals ein großes Erlebnis werden wird. Fredy Ganahl, Andi Würbel, Thomas Ganahl und Markus Barthold bilden das Alphorn-Quartett, welches mit seinem Klangvolumen die Zuhörenden im In- und Ausland ins Staunen versetzt. Gebucht werden die Montafoner für Anlässe, wie Hochzeiten, Geburtstage, Firmenfeiern und Geschäftseröffnungen.

Groß gefeiert werden in Bartholomäberg-Gantschier am Samstag, dem 17. Juni, zudem die Jubiläen 10 Jahre Pfarre Gantschier, 10 Jahre Bischof Benno Elbs und 10 Jahre Verschwisterung der Gemeinde Bartholomäberg mit der rund 15.000 Einwohner zählenden Stadt Ober-Ramstadt im deutschen Bundesland Hessen. Die Jubiläumsmesse beginnt um 18:30 Uhr in der Pfarrkirche und wird von 5-kant Brass und den Montafoner Alphornfreunden musikalisch mitgestaltet. Anschließend musizieren im Festzelt die „MuVukanten”. Die Bewirtung übernimmt die Trachtenkapelle Gantschier, die in den Jahrzehnten ihres Bestehens schon zahlreiche Gottesdienste in ihrer „Kilka”, die dem Vorarlberger Landespatron Josef dem Arbeiter geweiht ist, feierlich mitgestaltet hat.