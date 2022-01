Vier Jahrzehnte auf dem internationalen Laufsteg parat

Das Model aus Feldkirch hat sich mittlerweile europaweit einen Namen gemacht.

Mit 18 Jahren entdeckt

Seit fast schon vierzig Jahren ist die Sekretärin in einer Anwaltskanzlei in Liechtenstein sehr erfolgreich als Model tätig. Sie wurde schon mit 18 Jahren als Au-Pair in einer Bäckerei in Genf von einer Bookerin entdeckt. Susi van Velzen ist schon in Paris über den Laufsteg gelaufen und in vielen großen Modeschauen auf der europäischen Bühne sorgte die Oberländerin für beste Unterhaltung. In der bekannten Team Agentur erhielt van Velzen von Ex-Miss Eva Kutzer, Hannes Schenkenbach und Walter Raid den Feinschliff und eine professionelle Modelausbildung.

"Pickelhart"

„Eine starke Konkurrenz ist in diesem pickelharten Geschäft immer da. Aber ich bin mir immer treu geblieben und auf einem hohen Level versucht professionell zu arbeiten. Ich bin sehr glücklich und mehr als wie zufrieden, vor allem auch dankbar, dass ich schon so lange in diesem Metier dabei sein darf. Habe immer noch sehr viel Spaß und werde noch oft von Kunden gebucht. Alles hat man aber nie erreicht, es gibt immer etwas, was noch fehlt“, spricht sie Klartext.

"Will ich noch lange machen"

Leider hat die Corona-Pandemie auch in der Modelszene ihre Spuren hinterlassen und in den letzten Monaten waren Auftritte vor allem auf der internationalen Bühne eine Seltenheit. Deshalb liegt für sie der größte Wunsch auf der Hand: „Endlich wieder unter normalen Bedingungen über die große Bühne im In- und Ausland zu spazieren und am Ende nach der Veranstaltung mit den langjährigen Kunden und vielen Besuchern im Smalltalk zu sprechen. Und bei bester Gesundheit will ich das noch möglichst lange machen.“

Wie eine große Familie

Früher war alles wie eine große Familie und jetzt kennt man die Models bei den Shows erst gar nicht mehr. Ihre 1,84 Meter große Tochter Sabrina und Sohn Alexander haben auch schon Aufträge in der Modelszene bekommen. Allerdings läuft Sabrina nur noch für ihre Stammkunden in Düsseldorf und Köln über den Laufsteg.