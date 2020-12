Vier Jahre und zehn Monate Haft für Einbrecher

Massiv vorbestrafter Rumäne saß bereits wegen Mordversuch, viele Länder suchen nach ihm.

Der 41-jährige saß in seiner Heimat fünf Jahre wegen Mordversuchs in Haft. Derzeit beantragt Rumänien die Auslieferung, der Angeklagte soll im September 2019 eine 12-Jährige vergewaltigt haben. Er wird in Spanien und Belgien gesucht, saß bereits in der Schweiz. Bei den Eidgenossen gehen über 110 Einbrüche auf dessen Konto. Auch in Liechtenstein saß der Mann 2018 in Haft, ebenfalls wegen Einbrüchen.