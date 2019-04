Vier Fußball Spielefeste für die Volksschulen

In Schlins, Dornbirn, Schwarzenberg und Bregenz gibt es auch heuer vier Fußball Spielefeste für Volksschulen.

Das Schulsportreferat in der Bildungsdirektion Vorarlberg plant auch in diesem Schuljahr wieder in Zusammenarbeit mit dem Vorarlberger Fußballverband die Durchführung von Fußball-Spielfesten für alle Volksschulen in Vorarlberg an heuer 4 Veranstaltungsorten (Schlins, Dornbirn, Schwarzenberg und Bregenz). Aus organisatorischen Gründen ist die Anzahl der teilnehmenden Klassenteams an jedem Spielnachmittag mit 32 Mannschaften begrenzt. Um möglichst vielen Schulen die Teilnahme an den Spielfesten zu ermöglichen, werden wir die 32 möglichen Startplätze pro Standort nach Anmeldeschluss auf alle gemeldeten Schulen aufteilen. Infos erhalten die Direktionen zeitgerecht.