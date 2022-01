Vier Bayern München Spieler positiv auf Corona getestet

Der Deutsche Rekordmeister muss den Trainingsstart wegen des Virus verschieben.

Die Mannschaft des FC Bayern wird erst am 3. Januar mit der Rückrundenvorbereitung beginnen. Ursprünglich war der Trainingsstart für den 2. Januar geplant. Doch infolge der Anpassung des Test- und Hygienekonzepts an die aktuelle Pandemie-Lage werden zunächst alle Spieler, Trainer und Staff-Mitglieder am 3. Januar PCR-getestet.